「ホッとしています」藤枝指揮２戦目でJ初勝利！ 槙野智章監督は試合後に何を語った？「毎試合で満員になるような…」
J２藤枝MYFCは２月14日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で松本山雅FCとホームで対戦し、２−０で勝利を収めた。
前半から主導権を握った藤枝は１点が遠い時間が続いたが、60分に菊井悠介がFKを直接決めて先制。さらに76分にも菊井がPKを決めて２点をリードすると、このまま無失点で勝ち切った。
藤枝は開幕節で岐阜に０−２で敗戦。今シーズン初の白星は、今季から指揮を執る槙野智章新監督にとってもJ初勝利に。
指揮官は試合後のフラッシュインタビューで、「ホッとしています」と安堵の表情。そのうえで、「この１勝に対してたくさんスタッフ、裏方の人たちもたくさん連帯して準備しましたので、みんなの勝利だと思います」と感謝を示した。
また、監督として見るスタジアムの景色への感想を求められると、次のように語った。
「指揮を執るなかで、外で見る景色と全く違うものはあります。ただ選手たちには言いました。もっと魅了して、もっとたくさんのゴールで満員にしないといけないですし、藤色のサポーターで集まったみなさんに対して、もっとできる、もっと自分たちのサッカーでたくさんの人たちを魅了して、毎試合で満員になるようなサッカーをしようと伝えました」
２得点で快勝。槙野監督は「始動日から自分たちの目ざす攻撃的なサッカー、コンビネーションを一からしっかりとやってきました。開幕戦でも出せた部分はあるんですけど、どこができなかったかを見つめ直して、良い準備ができたなかでの結果」と振り返りつつも、「もっと良くなると思います。これで満足していません。もっといろんな選手がもっといろんな攻撃、ひとつのボールに対して色んな選手が絡むような攻撃ができると思います」とさらなる進化を誓った。
最後には「もっと面白いサッカーをします。だからこそみなさん、毎試合来てください。お願いします」とファン・サポーターに呼び掛けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
