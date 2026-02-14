楽天の加入した前田健太が見せた“男気”

心強い新戦力に、投手陣も心を寄せている。楽天の津留崎大成投手が自身のインスタグラムを更新。「投手会でした！ マエケンさんご馳走様でした！」と綴ると同時に、前田健太投手ら25人の集合写真を掲載している。

沖縄・金武で行われている春季キャンプ。メジャーからNPBに復帰した“マエケン”を含めて、食事会に出かけた様子だった。

この光景をSNSなどで見たファンは「楽しそう！」「投手陣、いい雰囲気ですね」「最高です」「みんな頑張ってください」「素敵やん」などの声をあげて喜んでいた。

さらに津留崎は投稿にて、メンバーのグループラインの一部をアップ。「今日夜よろしくお願いします！ 会費1万円頂きます」という“幹事”からの連絡に、前田が「俺払うよ」と返事。この様子にファンは「楽しそうでこちらまで楽しい」「楽しそうな空気が伝わってきてほっこりしました」「入ってすぐこんな大規模の投手会を画策してんだから前田健太のコミュ力恐ろしい」「さすがマエケンさん」「本当に恐ろしいほどのコミュ力ですね」など、前田の“男気”に感心するファンも見られた。（Full-Count編集部）