“マナカナ”三倉茉奈「パパにプレゼント」5歳娘とのバレンタイン菓子作りに反響「一生懸命で可愛い」「美味しそう」
【モデルプレス＝2026/02/14】女優の三倉茉奈が2月13日、自身のInstagramを更新。娘とのバレンタインのお菓子作りの様子を公開した。
【写真】39歳双子女優「家族愛が伝わる」娘とのバレンタイン菓子作り
三倉は「1日早いけどハッピーバレンタイン 娘と一緒にクッキー作り」とつづり、バレンタイン用に作ったハートやニコニコマークのクッキーの写真を投稿。クッキーの上に飾り付けする娘の姿も公開し「一生懸命書いたら手紙を添えてパパにプレゼント」「もちろん、自分が食べるのが何よりの楽しみだったけど笑」と、娘の子供らしい一面も明かしてる。
この投稿には「一生懸命で可愛い」「美味しそう」「パパも大喜びですね」「家族愛が伝わる」「エプロン姿の娘ちゃん可愛すぎ」などといった反響が寄せられている。
女優は2019年2月、かねてより交際していた関西出身の一般男性と結婚。2020年12月に自身のInstagramを通じて第1子を出産したことを発表している。（modelpress編集部）
