意中の男性に「本命だ！」と気づかせるチョコの渡し方９パターン
バレンタインに渡すのは、「本命チョコ」だけではないでしょう。たくさんのチョコをばらまく人は、義理と本命に差を付けないと、意中の男性から好意に気づいてもらえないかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「意中の男性に『本命だ！』と気づかせるチョコの渡し方」をご紹介します。
【１】明らかにほかの人よりも高いチョコを渡す
「高いのがほしいわけじゃないけど、豪華だと本気かなと感じる」（20代男性）など、チョコの値段に気持ちが表れると考える人もいるようです。チョコ事情に詳しくない男性には、「シンプルだけど高価なチョコ」より、「包装が豪華なチョコ」という観点で選んだほうがわかりやすいかもしれません。
【２】デートを１回したあとでバレンタインを迎え、チョコを渡す
「一度デートしたあとだと、素直に『本命なんだな』と喜べる」（20代男性）など、チョコだけでは真意をはかりかねるという男性も、デートという既成事実があれば、ストレートに気持ちを受け止められるようです。「また二人で出かけようね」などとダメ押しすれば、さらに万全でしょう。
【３】「義理じゃないからね」と宣言してから渡す
「はっきり言われるのが一番わかりやすい」（30代男性）など、「本命だ」と明言してしまうと、どんな男性にも好意を伝えることができそうです。勇気のいる行動ではありますが、女心に鈍そうな男性には、これくらいのアクションが必要かもしれません。
【４】食事などに誘い、その場の流れで渡す
「食事の間中ドキドキしそう（笑）」（20代男性）など、チョコを渡す前に二人きりの時間をとると、男性の気持ちを盛り上げることができそうです。「バレンタインの夜空いてる？」と探りを入れるだけで、察しのいい人なら気づいてくれるのではないでしょうか。
【５】朝一番に、誰よりも先に渡す
「誕生日のメッセージと同じで、一番乗りは『好き』の証拠だと思う」（20代男性）など、誰よりも早く手渡すことで、思いの強さを印象づけることができそうです。前日に渡すレベルの「フライング」は、「ついで感」が出てしまうので、当日の朝イチを目指したほうがいいでしょう。
【６】自宅や最寄り駅まで行って渡す
「わざわざ来てくれたことに感激！」（20代男性）など、女性が男性の側に出向くことで、「どうしても渡したい」という気持ちをアピールできるようです。とはいえ、ある程度男性の予定を把握しておかないと「時間が合わず渡せない」という事態もありえるので、事前の確認は必要でしょう。
【７】チョコにメッセージを添えて渡す
「『好きです』じゃなくても、心がこもっている感じ」（20代男性）など、直接的な愛の言葉がなくても、手書きのメッセージは男性の心に響くようです。ただし「いつもありがとう」程度だと、鈍感な人には伝わりづらいので、「私の気持ちです」程度は匂わせたほうがよさそうです。
【８】学校や仕事が終わったあと、別の場所に呼び出して渡す
「『もしかして告白!?』と思ってしまう」（10代男性）など、場所を指定してチョコを手渡すことで、特別感を演出できるようです。夜景のきれいな屋上など、ロマンティックなシチュエーションであれば、告白ムードも盛り上がるのではないでしょうか。
【９】誰もいない場所で、一対一で渡す
「二人だけの秘密って感じで期待感が高まります」（10代男性）など、ほかに誰もいないシチュエーションでチョコを渡すと、男性の期待値もおのずと上がるようです。変に冷やかされたりしないというメリットもあるので、人目を気にするタイプには必要な配慮かもしれません。
チョコを渡すシチュエーションや時間帯、バレンタイン前の行動など、男性はいろいろなポイントで女性の真意を探るようです。相手の男性の察しの良さや性格に合わせて、一番有効な手段を選びましょう。（小倉志郎）
