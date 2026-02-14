３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎合宿にアドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１４日、練習後に即席のサイン会を行った。ダルビッシュが球場から外に出ると、待機していたファンから「ダルさん！」とこの日一番の大歓声。サインを求めるファンが殺到すると、ダルビッシュは約５分間、対応した。

前回大会で世界一に貢献した右腕は、昨年１０月に右肘手術を受けた影響で今季全休の見込み。ＷＢＣの出場は断念したが、連覇を目指す侍ジャパンのためにサポート役の「アドバイザー」として“緊急参戦”が実現した。

ダルビッシュは、合宿初日となったこの日、午前９時９分にチームバスとともに球場入り。集まったファンからは「ダルさん〜！」と歓声が飛んだ。ブルペン一番乗りとなったソフトバンク・松本裕樹投手には熱視線を送り、投球練習後にはすかさずマンツーマンでアドバイス。変化球の握り方などを含め、タブレットを用いながら指導にあたっていた。その後は日本ハム・北山亘基投手とも話し込むなど、積極的にコミュニケーションを取った。