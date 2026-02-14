ミラノ・コルティナ五輪の女子スピードスケート1000メートルで3大会連続のメダルとなる銅を獲得し、夏冬通じての日本女子最多メダル数を8に更新した高木美帆（31）。

【写真】胸元が大胆に開いたアスレジャーウェア姿の“氷上の美女”ユッタ・リールダム

出場予定の1500メートル、団体パシュートにも大きな期待がかかるが、1000メートルでは高木と同じ組で滑り、五輪新を記録して金メダルに輝いたオランダのユタ・レールダムも大きな話題になった。

「銀メダルを獲ったフェムケ・コクのほうが実力は上とされたが、前回金メダルの高木との直接対決でアドレナリンが出たのか、レールダムが大逆転。彼女はスケート王国・オランダでもアイドル級の人気を誇り、インスタのフォロワーは580万人超。人気ユーチューバーである婚約者のSNSにも私生活をアップしており、ミラノにはチームとは別にプライベートジェットで入るなどセレブぶりが注目されています」（スポーツ紙デスク）

1000メートルで優勝後は嬉しさのあまり涙でマスカラが滲み真っ黒になった顔がアップになったが、それ以上に注目されたのがゴール後、ウェアのジッパーをへそのあたりまで下げた場面だ。白いスポーツブラが露わになり、そのまま膝に手を当て前屈みで滑ったので、胸の谷間まではっきり映し出された。

「レールダムはセクシーを売りにしている」との声もあるが、ハプニングの背景にスピードスケートのウェアの特性もある。

「ウェアは滑走中に理想の前傾姿勢が保てるように、伸縮性の違う素材を組み合わせて作られます。ゴール後の選手がフードを外してフロントジッパーを下げるのは、姿勢を戻して呼吸をしようとした時、上部を全開にしたくなるほどウェアが突っ張って苦しいためです」（メーカー関係者）

かつては「動きやすさ」と「空気抵抗の軽減」がウェアの主題だったが、ナイキが滑走時の姿勢保持を助けるウェアを開発し、2002年ソルトレークシティ五輪で採用した米国などが好成績を残したことで広まった。日本代表のウェアを手掛けるミズノも、2006年トリノ五輪から姿勢保持機能を取り入れる。

レース後の選手の"開放感"には理由があった。

※週刊ポスト2026年2月27日・3月6日号