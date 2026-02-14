ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > フィギュアスケート男子 日本勢が銀銅 ミラノ冬季五輪 フィギュアスケート男子 日本勢が銀銅 ミラノ冬季五輪 フィギュアスケート男子 日本勢が銀銅 ミラノ冬季五輪 2026年2月14日 16時6分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １３日、表彰式に臨む（左から）銀メダルの鍵山優真、金メダルのミハイル・シャイドロフ、銅メダルの佐藤駿。（ミラノ＝新華社記者／李明） 【新華社ミラノ2月14日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は13日、ミラノでフィギュアスケート男子決勝が行われ、カザフスタンのミハイル・シャイドロフが金、日本の鍵山優真が銀、佐藤駿が銅メダルを獲得した。１３日、表彰式に臨む（左から）銀メダルの鍵山優真、金メダルのミハイル・シャイドロフ、銅メダルの佐藤駿。（ミラノ＝新華社記者／李明）１３日、表彰式に臨む（左から）銀メダルの鍵山優真、金メダルのミハイル・シャイドロフ、銅メダルの佐藤駿。（ミラノ＝新華社記者／李明）１３日、表彰式に臨む（左から）銀メダルの鍵山優真、金メダルのミハイル・シャイドロフ、銅メダルの佐藤駿。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）１３日、表彰式で自撮りする（左から）銀メダルの鍵山優真、金メダルのミハイル・シャイドロフ、銅メダルの佐藤駿。（ミラノ＝新華社記者／李明）１３日、フィギュアスケート男子フリーで演技する鍵山優真。（ミラノ＝新華社記者／程敏）１３日、フィギュアスケート男子フリーで演技する鍵山優真。（ミラノ＝新華社記者／程敏）１３日、表彰式で喜びを表すミハイル・シャイドロフ（中央）。（ミラノ＝新華社記者／李明）１３日、フィギュアスケート男子フリーで演技する鍵山優真。（ミラノ＝新華社記者／李明）１３日、フィギュアスケート男子フリーで演技する鍵山優真。（ミラノ＝新華社記者／李明）１３日、フィギュアスケート男子フリーで演技する佐藤駿。（ミラノ＝新華社記者／程敏）１３日、フィギュアスケート男子フリーで演技する佐藤駿。（ミラノ＝新華社記者／程敏）１３日、フィギュアスケート男子フリーで演技する佐藤駿。（ミラノ＝新華社記者／李明）１３日、フィギュアスケート男子フリーで演技する鍵山優真。（ミラノ＝新華社記者／李明）１３日、フィギュアスケート男子フリーで演技する鍵山優真。（ミラノ＝新華社記者／程敏）１３日、フィギュアスケート男子フリーで演技するミハイル・シャイドロフ。（ミラノ＝新華社記者／程敏）１３日、フィギュアスケート男子フリーで演技するミハイル・シャイドロフ。（ミラノ＝新華社記者／李明）１３日、優勝を喜ぶミハイル・シャイドロフ。（ミラノ＝新華社記者／李明）１３日、フィギュアスケート男子フリーで演技する中国の金博洋（きん・はくよう）。（ミラノ＝新華社記者／李明）１３日、フィギュアスケート男子フリーで演技する中国の金博洋（きん・はくよう）。（ミラノ＝新華社記者／李明） リンクをコピーする みんなの感想は？