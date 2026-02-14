◇明治安田J1百年構想リーグ第2節 水戸2―2(PK2―4)町田（2026年2月14日 町田GIONスタジアム）

明治安田J1百年構想リーグは14日に各地で5試合が行われ、J2から初昇格した水戸はPK戦で町田を敗れるも、今季2戦目でJ1“初勝ち点”を挙げた。

90分間では2―2のまま決着がつかず、PK戦へ。敵将は青森山田高の監督時代からPK戦にこだわりが強いことで知られる黒田監督。難敵相手に2、4人目のキッカーが失敗し、“J1初勝利”はならなかった。

序盤から積極的に仕掛け、ゴールに迫った。先制されたが、0―1の前半42分にDF飯田のパスに反応したMF仙波がペナルティーエリア中央から右足シュートで同点。さらに2分後、対角線のロングボールからつながったパスを左サイドでDF大森が受け、ペナルティーエリア内のFW渡辺へ。最後はMF加藤の左クロスに反応したFW鳥海がペナルティーエリア中央から左足シュートで勝ち越し弾。攻守でチーム一丸のハードワークを続け、タレントそろう町田を相手に堂々と戦った。

2桁順位が定位置で「J2の番人」とやゆされてきたが、昨季は地道に種をまいてきた強化が結実。Jリーグ参入26年目で史上最スローでの昇格を決めた。シーズン後に森直樹前監督（現フットボールダイレクター）と強化責任者だった西村卓朗前GM（現大宮スポーツダイレクター）が退任する前代未聞の人事を経て、24年までコーチを務めていたクラブOBの樹森大介監督が指揮官として復帰。昨季途中まで新潟を率いてJ1基準を知る樹森監督の下、堅守をベースにさらなる進化を図ってきた。

百年構想リーグは降格がないとはいえ「勝負にこだわっていかないと意味がない。勝ちを目指しながら成長するのは変わらない」と指揮官。8日の開幕戦は東京Vに1―3で完敗。数年前までJ2で対戦してきた相手から浴びた洗礼を糧に、まずは歴史的な勝ち点を刻んだ。