¡Ú¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡Û¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤¬¤é①¿Íµ¤¤¬¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥ìー¥¹!? ²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¸«¤ë¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö
²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¡Ú¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö¡Û
①¿Íµ¤¤Ï¡Î£±¡¦£³¡¦£²¡¦£´¡Ï¤ÇÊ£¾¡Î¨¤ÏµÚÂèÅÀ¤À¤¬¡¢¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï25Ç¯¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É¥Üー¥ë¤Î¤ß¡£
¤Þ¤¿¡Î£±¡¦£°¡¦£²¡¦£·¡Ï¤Î②¿Íµ¤¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³ÇÏ·ô·÷³°¤È①②¿Íµ¤¤ÏÈùÌ¯¤ÊÀ®ÀÓ¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇºÇ¤â¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ï¡Î£´¡¦£±¡¦£±¡¦£´¡Ï¤Î③¿Íµ¤¤Ç¡¢¡Î£²¡¦£±¡¦£²¡¦£µ¡Ï¤Î④¿Íµ¤¤â°¤¯¤Ê¤¤À®ÀÓ¡£
ÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö¤Ï£³£µ£¸£µ±ß¤ÇËüÇÏ·ô¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢²áµî£´Ç¯¤Ï£³·å～20ÇÜÂæ¤È¶áÇ¯¤Ï·ø¤¯·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Û
£ÇⅠÁÈ¤¬¡Î£²¡¦£´¡¦£°¡¦11¡Ï¤ÇÏ¢ÂÐÎ¨35¡ó¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ìー¥¸¡£¤Þ¤¿£±¾¡¥¯¥é¥¹ÁÈ¤Ï¡Î£´¡¦£²¡¦£±¡¦16¡Ï¤Ç¡¢Á°Áö£±～£³ÃåÇÏ¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¡Î£´¡¦£²¡¦£±¡¦£¶¡Ï¤ÇÆ¬¿ô¤¬¹Ê¤ì¤ë¡£
¡Î£²¡¦£³¡¦£²¡¦£¸¡Ï¤Î¿·ÇÏÁÈ¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£¡Î£²¡¦£±¡¦£·¡¦22¡Ï¤Î£ÇⅡ¡¦£ÇⅢÁÈ¤Ï¡¢18Ç¯°Ê¹ß¤ÎÏ¢ÂÐ¤Ï20Ç¯£²Ãå¥Ó¥¿ー¥¨¥ó¥Àー£±Æ¬¤Î¤ß¤À¤¬¡¢£³Ãå¤¬Â¿¤¤ÅÀ¤ËÃíÌÜ¡£
¡Î£°¡¦£°¡¦£°¡¦£¹¡Ï¤ÎÌ¤¾¡ÍøÁÈ¤Ï·Ç¼¨ÈÄ»ß¤Þ¤ê¤ÇÁÀ¤¨¤Ê¤¤¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿
