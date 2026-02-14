◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＥＡＳＴ―Ｂ▽第２節 大宮３―２札幌（１４日・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮）

Ｊ２札幌が後半アディショナルタイム５分に決勝点を奪われ、大宮に２―３で敗戦。開幕２連敗を喫した。

先手を取ったのは札幌だった。前半３分、ＤＦ福森晃斗（３３）の左ＣＫに中央に飛び込んできたＤＦ家泉怜依（２６）が頭で合わせた。今季２試合目で生まれたチーム初得点で、攻勢を強めていったが、同２８分、大宮ＦＷオリオラサンデーに同点弾を決められ、１―１に。その後は互角の戦いが続くも、両チームとも追加点を奪えずに試合を折り返した。

均衡を破ったのも札幌だった。後半１３分、オーバーラップした左サイドバックの朴ミン奎（３０）が中央へグラウンダーのクロス。逆サイドに流れたボールをＭＦ白井陽斗（２６）が中央へ折り返し、ＭＦスパチョーク（２７）が右足でゴールを決め、再びリードを奪う。その後もゴールを狙い続けたが、後半３８分に再度同点とされる。ＰＫ戦突入かと思われた同５０分、大宮ＦＷカプリーニに勝ち越し点を奪われ、２―３で逆転負けした。

開幕の８日・いわき戦から先発を４人、入れ替えた。枠内シュート０で０―１で敗れた一戦からの立て直しへ、同戦で途中出場からリズムを作ったＭＦ荒野拓馬（３２）や福森が加わり、川井健太監督（４４）が目指す、人もボールも動くサッカーを展開していった。

川井監督は「結果は結果」と敗戦を受け止めつつ「一歩ずつ進んでいるという感覚。前節よりは前進している」と手応えも口にした。その言葉通りに見応えある戦いを最後まで繰り広げた。試合後のサポーターからの大きな拍手が、内容の着実な進化を物語っていた。

初勝利を目指す次戦、２１日のＪ３長野戦へ、指揮官は「もっと走れないとダメ。守備のガソリンが後半からなくなって来ていた。我々が目指しているフットボールにはまだ」。抜本から更なる改善を図っていく。