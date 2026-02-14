第５８回青梅マラソンは１５日、東京・青梅市の日本陸連公認コースで開かれる。３０キロの部で１万２５００人、１０キロの部で４０００人の計１万６５００人がエントリーした。１０キロは午前９時３０分、３０キロは同１１時３０分に号砲が鳴る。

１５日は住友金属鉱山アリーナ青梅で開会式などが行われ、今年の箱根駅伝で２度目の出走を果たした東大の秋吉拓真（４年）は招待選手として３０キロの部に出場する。「ベストを尽くして頑張ります」と意気込んだ。

昨年に続いて２度目の出走。青梅マラソンは「前半上りで後半下りのイメージがあるが、昨年実際に走ってみて後半の下りの中にある上りがポイントだなと感じた」と印象的なコースだと語る。

個人としては「昨年に比べてこの１年は一回り強くなれたと思う」と今季は２度目の箱根駅伝で７区区間４位相当の好走。昨年は９位と惜しくも入賞を逃した早春の青梅路も、今年は「表彰台争いに絡める走りができれば」と鼻息が荒い。「粘り強いタフな走りとキレのあるラストスパートを見せられるように頑張りたい」と力をこめた。

秋吉は４月から東大大学院情報理工学系研究科・知能機械情報学専攻に入学する。また青学大時代に「３代目・山の神」と呼ばれた神野大地が選手兼監督を務める実業団・ＭＡＢＰにも所属し、二足のわらじを履いて奮闘する。