◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

クラシックにつながる３歳牝馬重賞に１６頭が出走し、５番人気の白毛馬マルガ（栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は中団から進めて最後の直線で前との差を詰められず、７着に終わった。

Ｇ１・３勝を含む重賞６勝を挙げたアイドルホース、ソダシの半妹。昨年７月の函館で芝１８００メートルの２歳コースレコード（１分４８秒１）を記録してデビューＶ。重賞初挑戦だったアルテミスＳは５着に敗れたが、前走・つわぶき賞は、後方から上がり最速３３秒５の末脚で３着に入っていた。

１着は２番人気でクリストフ・ルメール騎手が騎乗のドリームコア（牝３歳・美浦・萩原清厩舎、父キズナ）で、勝ちタイムは１分３２秒６。２着は１１番人気のジッピーチューン（北村友一騎手）、３着は７番人気のヒズマスターピース（佐々木大輔騎手）だった。

武豊騎手（マルガ＝７着）「レースでは折り合いがついていましたし、道中の雰囲気も良かったですが、追ってからがもう一つで伸びきれませんでした。１週前追い切りからモタモタしていたし、出し切れなかったですね」