「いつでもピッチに送り出したい」南野の穴を埋めるのはこのMFだ！ドイツで５発の24歳を指揮官＆独メディアが絶賛！「驚異的な運動量」「冷酷に守備のミスを突く」
日本代表MF鈴木唯人を擁するフライブルクは、現地２月10日に開催されたDFBカップ準々決勝でヘルタ・ベルリンと対戦。１−１PK戦にもつれ込んだ接戦を制し、ベスト４進出を果たした。
この試合に先発した鈴木は、スコアレスで迎えた延長前半６分、敵のバックパスのミスを突いて先制ゴールを奪取。今季の公式戦５点目を挙げた。
新加入の24歳アタッカーは、一時はバックアッパーに降格し、メンバー外の悔しさも味わった。だが、トップ下のレギュラーを奪回。ゴールに絡む能力と献身的なプレーは高く評価されている。
ドイツメディア『LIGAINSIDER』はヘルタ・ベルリン戦後、「ユリアン・シュスター監督は鈴木の『素晴らしいプレー』、プレスにおける驚異的な運動量、そしてライン間のスペースを巧みに動き回る能力を高く評価した」と報じている。
そして、「ブレーメン戦で鈴木をベンチスタートにしたのは、彼の過酷な労働量とスーパーサブとしてのクオリティの高さが理由だと説明した」とし、指揮官のコメントを紹介している。
「理想的には、いつでもすぐにピッチに送り出したいところだが、選手の労働量管理を最優先に考えている」
同メディアは「数的不利な状況でのトラブルメーカーとして、あるいは冷酷に守備のミスを突く選手として、彼が試合に与える影響力は、現在のフライブルクにとって欠かせない存在となっている」と称賛した。
日本代表で、大怪我を負った南野拓実の穴を埋めるのは、この選手になるのではないか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】GKをかわしてフィニッシュ！ フライブルク鈴木唯人が公式戦５点目！
