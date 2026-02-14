公式戦５点目を挙げた鈴木。（C）Getty Images

　日本代表MF鈴木唯人を擁するフライブルクは、現地２月10日に開催されたDFBカップ準々決勝でヘルタ・ベルリンと対戦。１−１PK戦にもつれ込んだ接戦を制し、ベスト４進出を果たした。

　この試合に先発した鈴木は、スコアレスで迎えた延長前半６分、敵のバックパスのミスを突いて先制ゴールを奪取。今季の公式戦５点目を挙げた。

　新加入の24歳アタッカーは、一時はバックアッパーに降格し、メンバー外の悔しさも味わった。だが、トップ下のレギュラーを奪回。ゴールに絡む能力と献身的なプレーは高く評価されている。

　ドイツメディア『LIGAINSIDER』はヘルタ・ベルリン戦後、「ユリアン・シュスター監督は鈴木の『素晴らしいプレー』、プレスにおける驚異的な運動量、そしてライン間のスペースを巧みに動き回る能力を高く評価した」と報じている。
 
　そして、「ブレーメン戦で鈴木をベンチスタートにしたのは、彼の過酷な労働量とスーパーサブとしてのクオリティの高さが理由だと説明した」とし、指揮官のコメントを紹介している。

「理想的には、いつでもすぐにピッチに送り出したいところだが、選手の労働量管理を最優先に考えている」

　同メディアは「数的不利な状況でのトラブルメーカーとして、あるいは冷酷に守備のミスを突く選手として、彼が試合に与える影響力は、現在のフライブルクにとって欠かせない存在となっている」と称賛した。

　日本代表で、大怪我を負った南野拓実の穴を埋めるのは、この選手になるのではないか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】GKをかわしてフィニッシュ！ フライブルク鈴木唯人が公式戦５点目！

 