メヘレン戦に先発した伊東。（C）Getty Images

写真拡大

　現地２月13日に開催されたベルギーリーグ第25節で、日本代表MF伊東純也を擁するヘンクがメヘレンと敵地で対戦し、３−２で勝利を収めた。

　この試合にスタメン出場した伊東は、０−１で迎えた26分に右サイドでボールを受けると、ゴール前にクロスを供給。これに合わせたアーロン・ビバウトのヘディングシュートは左のポストを直撃したものの、跳ね返ったボールを自ら押し込んだ。

　さらに伊東は１−２の61分に、右CKにニアサイドで反応。頭で合わせたボールは相手GKにセーブされたが、こぼれ球にブライアン・ヘイネンが詰めてネットを揺らした。
 
　２ゴールに絡む活躍を見せた32歳アタッカーに対して、SNS上では「スタメン不敗神話は続く」「クロス痺れます」「頼もしすぎる」「さすがイナズマ」「クロスはピカイチだなー」「素晴らしい」といった声が上がっている。

　ヘンクは次戦、19日に行なわれるヨーロッパリーグでディナモ・ザグレブと激突。今度は伊東の目に見える結果に期待だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】ヘンク伊東純也が生み出した２ゴール！

 