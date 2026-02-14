「スタメン不敗神話は続く」欧州で２ゴールを演出した日本代表アタッカーに脚光！「クロス痺れます」「頼もしすぎる」
現地２月13日に開催されたベルギーリーグ第25節で、日本代表MF伊東純也を擁するヘンクがメヘレンと敵地で対戦し、３−２で勝利を収めた。
この試合にスタメン出場した伊東は、０−１で迎えた26分に右サイドでボールを受けると、ゴール前にクロスを供給。これに合わせたアーロン・ビバウトのヘディングシュートは左のポストを直撃したものの、跳ね返ったボールを自ら押し込んだ。
さらに伊東は１−２の61分に、右CKにニアサイドで反応。頭で合わせたボールは相手GKにセーブされたが、こぼれ球にブライアン・ヘイネンが詰めてネットを揺らした。
２ゴールに絡む活躍を見せた32歳アタッカーに対して、SNS上では「スタメン不敗神話は続く」「クロス痺れます」「頼もしすぎる」「さすがイナズマ」「クロスはピカイチだなー」「素晴らしい」といった声が上がっている。
ヘンクは次戦、19日に行なわれるヨーロッパリーグでディナモ・ザグレブと激突。今度は伊東の目に見える結果に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ヘンク伊東純也が生み出した２ゴール！
