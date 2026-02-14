J初采配から２戦目で警告。J２藤枝の“熱い指揮官”槙野智章監督にイエローカード、何があった？
J２藤枝MYFCは２月14日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で松本山雅FCとホームで対戦。今季から指揮を執る槙野智章新監督にイエローカードが提示された。
51分、中村優斗が左サイドから鋭いドリブルで仕掛けてペナルティエリア内に進入すると、佐相壱明と接触して転倒する。しかし、ノーファウルの判定で試合は続行された。
直後にボールがタッチラインを割り、試合が止まる。すると中井敏博主審は、副審とコミュニケーションを取ったあと、槙野監督に警告を行なった。
警告はコーチングエリアから出ての指示が続いていたためだろうか。槙野監督は、藤枝を指揮して開幕２試合目でさっそくイエローカードを受けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
