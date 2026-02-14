VAR介入でざわつくスタジアム。「９分15秒→17分36秒」異例の“８分21秒間”中断【FC東京対浦和】
2026年２月14日、味の素スタジアムで開催されたFC東京対浦和レッズ戦。 前半の９分15秒、浦和が柴戸海のゴールで先制したかに見えた。
しかし、VARが介入。電光掲示板に「ゴール確認中 オフサイドの可能性」の文字が映し出された。意外だったのはそこからなかなか試合が再開されなかったことだ。
確認してから５分経過しても再開されず、ピッチ上の選手はボール回しをしたり、スタジアムはややざわついていた。
結局、「得点無し」と表示されたのは同17分36秒。異例の長さ、８分21秒ほど中断されていた。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！
しかし、VARが介入。電光掲示板に「ゴール確認中 オフサイドの可能性」の文字が映し出された。意外だったのはそこからなかなか試合が再開されなかったことだ。
確認してから５分経過しても再開されず、ピッチ上の選手はボール回しをしたり、スタジアムはややざわついていた。
結局、「得点無し」と表示されたのは同17分36秒。異例の長さ、８分21秒ほど中断されていた。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！