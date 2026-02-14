2月13日、桜井日奈子が自身のXを更新。イメージ一新のビジュアルを披露して話題となっている。

「この日、桜井さんは赤レンズのサングラスを頭にのせ、黒のボブにパッツン前髪、また赤リップと首元のチョーカーでクールに決めています。

投稿では、《初めて役で腹筋割りました》と体づくりに自信をにじませた桜井さん。実際、ストライプジャケットの下から覗く赤のベアトップと“腹ちら”も印象的で、引き締まった“バキバキ”の腹筋も驚きです。さらに“へそピアス”に黒レザーパンツまで、強めながらも可愛さのあるパンク風コーデです」（芸能記者）

この強烈なショットにXでは

《腹筋すご！！》

《桜井日奈子ちゃんいい腹筋だ…》

《可愛くてセクシーで最高》

など、絶賛の声が相次いでいる。

「これは4月公開のSnow Man・目黒蓮さん主演、福田雄一監督の実写映画『SAKAMOTO DAYS』からのオフショットです。この日、桜井さんを始めとする追加キャストが発表され、情報が初解禁されたのです。

桜井さんは空手の達人『帯黒（おびぐろ）』を演じ、ボイル役の小手伸也さんと“武闘派殺し屋コンビ”を組みます」（同前）

さらに同13日、福田監督の公式Xには、帯黒とボイル（小手）の2ショット写真も投稿され、桜井のレザーパンツから太ももがあらわになっている大胆ショットも確認できる。

同作の原作は、2025年にTVアニメ化された鈴木祐斗による同名漫画だ。

「今回届いたコメントで本人は、『武闘派で、かっこよく戦う女性の役は、以前からずっと挑戦してみたい役柄』だったと感激。

さらに『大胆な衣装で撮影に臨むことや、役作りで腹筋を鍛え上げたことも初めての経験』と告白。自身のXでも《初めて役で腹筋割りました》と明かしています。原作と比べても遜色ない“完コピ”ぶりがうかがえます」（同前）

2014年7月に「岡山美少女・美人コンテスト」で美少女グランプリに選出された桜井。翌2015年から大東建託『いい部屋ネット』のCMに起用され、“岡山の奇跡” として全国区の人気を獲得した。

「おっとりとしたイメージとは裏腹に、近年はアクション女優としても注目を集めています。2022年、2023年と配信されたHuluオリジナルドラマ『君と世界が終わる日に』のSeason3・4では、ナイフを用いた格闘や激しい戦闘シーンにも挑戦。今回の『SAKAMOTO DAYS』でも、本格的なアクションが期待されます」

役作りのために腹筋をバキバキに鍛え上げ、殺し屋役に挑む桜井に、ハートごと仕留められぬよう――。