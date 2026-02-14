お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が14日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）に出演。バレンタインデーの思い出を明かした。

この日はバレンタインデーで、伊達が「我々もずっとモテてきましたからね」と切り出すと、相方の富澤たけしは「モテてねえだろ！」とすぐさま反応。伊達は「うるせえなあ！お前もだろ」と返し、富澤も「聞いたことねえ。お前がチョコもらったなんて」と言い放った。

伊達は「いやいやそりゃ、もらったことないです。はっきり言って」と観念したものの、中学時代は「一番カッコいいやつが、俺の親友だったんですよ。オオミヤくんっていうのが」と回顧。

そのため「オオミヤくんに渡してくださいっていうチョコレート、山ほどもらったことありますね」とぶっちゃけ、「あいつ、カッコ良かったから」と続けた。

「ピンポンって来るんだよ」と女子は伊達の家までやってきたと言い、「ドキドキするんだよ」と伊達。弟が応対し、呼び出されると「“えっ、来た？”みたいな。“どうしたの？”って言ったら、“オオミヤさんにこれ渡してほしいんですけど”」と頼まれたとした。「“ああ、OK、OK、渡せばいいのね”って」と振り返り、「結構きてたよ、7、8個。あいつモテてたから」と続けた。

チョコレートはちゃんと渡していたのかとと聞かれ「うん、もちろん渡すよそんなん」と即答。「で渡してくれるんで“これどうぞ”みたいな。“ありがとうね”みたいな」義理チョコをもらうこともあったという。

富澤が「切ないねえ」と同情すると、伊達は自身については「何にもないね、バレンタインの思い出っていうのは」と淡々と話した。