MLB・ホワイトソックスの村上宗隆選手は日本時間14日、チームの練習に参加。連日そのパワーをアピールしています。

この日はアップやキャッチボール、守備練習を終えると、マシン打撃とライブBPに参加。マシン打撃では30スイングで6本の柵越えを放ち、逆方向への力強い打球を飛ばしました。さらに初参加となったライブBPでは、救援投手であるショーン・ニューカム投手と対戦。バットを真っ二つにへし折られながらもライトへの安打性の打球を飛ばしました。

ウィル・ベナブル監督は、ライブBPでの村上選手の様子について「いい感じだったよ。バットは折れちゃったけど、リラックスして打席に立っているように見えたしヒットにもなったから、彼にとっては本当にいい1本だったね」と上機嫌でコメント。バーフィールドGM補佐も前日に取材で「どう見ても本物のパワー」、「本当に並外れたパワーがあります。それも、無理に狙って出すタイプのパワーではなく、多少打ち損じた当たりでも、スタンドまで届いてしまうことがある力」と語っており、期待を寄せていました。