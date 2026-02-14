◇ラグビー リーグワン2部第6節 花園近鉄ライナーズ50―38九州電力キューデンヴォルテクス（2026年2月14日 東花園ラグビー場）

ラグビーリーグワン2部の花園は50―38で九州電力に勝利し、連勝を「6」に伸ばした。

前半10分、相手に先制トライを許したが、同13分にSOマニー・リボックが魅せた。センターライン付近でパスを受けると、そのまま相手ディフェンスをかわしながら、ゴールラインまで走り抜けた。鮮やかな来日初トライを決めた。

「凄くいいフィーリング。自分がしてきた準備であったり、勝とうとすることへの準備。スペースを見極めて自分がしなければならないプレーができた。終盤、選手交代するまではファインプレーできた」

ただ、その後は好機で決めきれず14―17とリードを許して折り返した。後半は主将のCTBピーター・ウマガ＝ジェンセンの連続トライを含む3連続トライもあり、相手を引き離した。

リボックはこの日、6本のゴールキックで外したのは1本のみ。難しい角度からのキックも決めきり、持ち味を発揮した。「練習時間を割いている自分の強みの1つでもある。自分が積み重ねてきたハードワークをゲームの場面でも発揮できた」と手応えを示した。

チームは6連勝。「（リーグワンは）自分が今までプレーしてきた中でも、本当にレベルが高いと思っています。自分と違うスタイルや、やり方の経験を積めることは凄く自分にとってポジティブ。こういう攻撃的なラグビーをやれることが凄く楽しい。間違いなく自分にとって、価値のあることだと思う」と日本のラグビーにも順応し、勝利を重ねられていることを喜んだ。

この日2トライで、プレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）に選出されたCTBピーター・ウマガ＝ジェンセン主将は「前半はフラストレーションが溜まる展開。アタックでもディフェンスでも、規律が守れなかった。後半はアタックでやりたいことができた。でも、1試合終わるごとに毎回課題が出るもので、今回はディフェンスが課題」と反省を忘れなかった。