スザンヌ、91歳の祖母を祝い“顔出し”ショット公開「すてきなご家族」「ばあちゃんの生き方かっこよすぎます！」
タレントで実業家のスザンヌ（39）が12日、自身のインスタグラムを更新。祖母の91歳の誕生日をお祝いしたことを報告した。
【写真】「すてきなご家族」91歳祖母の“顔出し”ショットを公開したスザンヌ
「2月12日 我が家のビッグボス ばあちゃん91歳のお誕生日 おめでとうばあちゃん!!」とつづり、家族で食事を楽しんだ様子を“顔出し”写真で公開。「席に着くなり、あんたたち、今しあわせ？わたしは今がいっちばんしあわせよ こうして90過ぎてもお祝いしてもらえてしあわせな人生よ〜って」と祖母の言葉を明かし、スザンヌは「わたしたち、孫もきっと子も（母も）今がいちばんしあわせと言える人生を送りたいと ビッグボスの背中追いかけ続けます！と誓ったランチタイムでした」と前向きな決意をつづった。
続けて「食欲旺盛なことは本当にいいこと！元気の源 ばあちゃんは肉好き しかも夜もお誕生日会みたいで数時間後にまたお肉食べるらしい笑（めっちゃハードスケジュール）」と元気な祖母の様子を明かし、「本当ずっとずっと元気で長生きしてほしいです 91歳もたくさんいろんなとこ一緒に行こうね！美味しいご飯食べに行こうね！ ばあちゃんだいすきだよ」と愛たっぷりにメッセージをつづった。
また、「今年のプレゼントはネイビーのキラキラベレー帽 めっちゃ喜んでくれて嬉しい!!」と、プレゼントを手に満面の笑みを見せる祖母の姿も披露している。
この投稿には、「おめでとうございます」「いつまでも元気でいてください」「すてきなご家族」「人の幸せって、こういう事ですね」「ばあちゃんの生き方かっこよすぎます！」など温かい声が寄せられている。
