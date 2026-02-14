タレント・柳原可奈子が14日、自身のインスタグラムを更新。娘たちと手作りバレンタインを楽しんだことを報告した。



【写真】愛も甘さもたっぷり 娘ちゃんとのチョコフォンデュ

「チョコレートフォンデュと、手作りクレープでバレンタイン ジータにもチョコ渡せたよ」と、自身の父親にもチョコレートを贈ったことを明かした柳原は2児のママ。2019年に出産した長女が生まれつき脳性まひであることを公表しており、次女は22年に誕生している。



投稿された写真は3段重ねの皿にフルーツなどがのったタワーに手を伸ばす次女、長女の手に自ら手を添えながらチョコレートフォンデュを楽しむカット、姉のクレープにチョコをかける姉妹愛が伝わる姿や次女がママに食べさせたりと愛あふれるシーンの連続。柳原は「みんなも素敵なバレンタインを過ごしてね～」とファンへのメッセージで結んだ。



楽しい時間を過ごす母子の姿に、「笑い声がきこえてくるようです」「楽しいバレンタインですね」「女子会してるみたい」「娘ちゃん達の笑顔もあなたの笑顔も最高」「私までほっこり」「笑顔の威力って凄いですね」とフォロワーも元気をもらった様子。



前日の13日にはネコの顔の形にご飯が盛られ、口の部分にカレーが入った「猫ちゃんカレー」の写真をアップ。チーズの星がちりばめられた見事な出来栄えの一品を披露している。これにも「メチャ可愛い」「子供ちゃんたちも喜ぶし美味しそう」「色んなアイデアで頭が下がります」と多くのママの反響を呼んでいた。



（よろず～ニュース編集部）