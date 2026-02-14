◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

イタリアで６日にミラノ・コルティナ五輪が開幕し、スノーボード・ハーフパイプ男子の平野歩夢、スキー・ジャンプ女子の高梨沙羅ら日本代表が世界を相手に戦う姿に、日本中から声援が送られている。

競馬の世界も国際化が進み、ＪＲＡのフォーエバーヤングが米国競馬の最高峰「エクリプス賞」で２０２５年の最優秀古馬ダート牡馬に輝くなど、日本馬の評価は年々高まっている。

ＪＲＡ所属馬の活躍に伴い、地方所属馬のレベルもアップ。２３年に大井競馬のマンダリンヒーローがアメリカのサンタアニタダービーで２着となるなど実績を積み、昨年は同じ大井所属のディクテオンが韓国のコリアＣを優勝した。地方所属馬が海外のダートグレードレースを勝つのは史上初だ。

快挙の立役者の一人が藤田凌騎手（２６）＝大井・中道啓二厩舎＝。同馬の韓国での調整期間に現地へ駆けつけ、調教パートナーを務めた（レースは矢野貴之騎手が騎乗）。韓国でのディクテオンは食欲旺盛で、体を絞り込むのに苦労したほど。初の海外遠征とは思えない堂々たる姿に「どっしりした、器の大きな馬だと感じた」と藤田は振り返る。「各国の調教方法が見られた」と、騎乗の引き出しを増やすいい機会になったようだ。

しかし「僕自身の一番の収穫は悔しい思いをしたこと」だと言う。現地で仕上げを続けたが、実戦での騎乗はかなわなかった。「いずれは自分が乗りたい」。海外の大舞台での活躍に意欲を燃やしている。（地方競馬担当・志賀 浩子）

◆志賀 浩子（しが・ひろこ） 担当は２０１６年に南関東競馬、２１年に中央競馬となり、２３年に南関東競馬に復帰。