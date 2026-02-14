◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

クラシックにつながる３歳牝馬重賞に１６頭が出走し、２番人気のドリームコア（美浦・萩原清厩舎、父キズナ）が好位から抜け出し、重賞初制覇を飾った。昨年のエンブロイダリーに続く連覇のクリストフ・ルメール騎手は、岡部幸雄元騎手と並ぶ同レース最多タイ５勝目となった。勝ちタイムは１分３２秒６。

重賞初挑戦ながら、２戦２勝と得意の東京マイルで同世代を一蹴。母ノームコアは香港カップ、ヴィクトリアマイルの国内外Ｇ１・２勝を含む重賞５勝。クラシックは未出走だったが、娘が春の主役候補に名乗りを上げた。

１１番人気のジッピーチューン（北村友一騎手）が２着。７番人気のヒズマスターピース（佐々木大輔騎手）が３着だった。

クリストフ・ルメール騎手（ドリームコア＝１着）「内枠だったのでいいポジションを取りたかった。（道中は）いいペースでしたけど元気いっぱいでハミをかみましたが、手応えはずっと良かったです。（直線で）スペースが空いて馬の間を抜けるとき、いい反応をしてくれました。最後もいい瞬発力を使ってくれました。この馬は経験がありましたから、今日は自信を持って乗りました」