お笑い芸人の井手らっきょ（66）が13日配信のABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。裸芸で警察沙汰になった過去を明かした。

芸人界隈では「裸芸の元祖」と言われていたというらっきょ。「現在も裸芸は多いけど、海パンはいたり、お盆で隠したり。僕はモザイクが隠してくれた。スッポンポンって状態。生放送では出しませんけど」と話した。

伝説の深夜番組「朝まで暴走たけし軍団」での資料映像も公開。スタジオやロケで裸芸を披露し笑いを取る姿が。しかし、「いろんな場所で裸芸をやってたら、見ている人が警察に通報した。結果、警察から連絡が来てこう言われます。公然わいせつ罪になるから出頭しなさいと。モザイクはかかってるけど、スタジオ観覧客には見せてる。正直捕まると思ったけど、穏便に対処してもらい、始末書を書くことになった。“陰部を露出してしまいました。もう2度としません”って」と回顧。これを師匠ビートたけしに報告すると「大爆笑してた」という。

最後に、らっきょは「とにかくご迷惑をかけて本当に申し訳なかった。すみませんでしたと、ここで謝らせていただきます」と謝罪した。