巨人は１４日、那覇キャンプをスタートさせた。スポーツ報知評論家の宮本和知氏が、ライブＢＰから「昭和の香り」を感じた選手がいた。阿部監督がレギュラー白紙を強調する中、各選手がアピールを続けている。

ジャイアンツにはあまりない、文字通り泥臭さが見える選手がいたね。背番号「００３」の知念大成外野手。ライブＢＰなのに、二ゴロで一塁に、ヘッドスライディングなんてなかなか見ないよ。阿部監督からも「知念は頭から行くので見ておいてください」と言われていたけど、本当だったね。

育成選手ながら沖縄キャンプにも同行。アピールしないといけない立場で、昭和っぽいというか、ガツガツしたところがいいし、使いたくなるよね。同じ育成の「００７」宇都宮の守備もよかったね。

気になったのは、ライブＢＰ中に、走者が二盗を仕掛ける場面が今までより多く見られたこと。打者が新助っ人・ダルベックの時でも関係なしだった。昨年、チーム打率２割５分はセ・リーグ１位だったけど、４６３得点は同３位。どうやったら得点を増やせるのか？ リーグ最下位だった５３盗塁からの意識を変えるためだろうね。

特にこの日も二盗を決めていた２年目の浦田は足が使える選手。打席でもヒットを打っていたけど、アピールできれば、故障離脱中の吉川の代役として開幕二塁も十分あると思うよ。

この時期は「投高打低」が普通なんだけど、右中間へ飛ばした松本剛、右翼ポール際に運んだキャベッジなど、打撃陣の仕上がりのよさが目立ったね。