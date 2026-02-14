»Ò¤É¤â¤ÎÃî»õ³ä¹ç¡È²áµîºÇ¾¯¡É¤Ë¡ªÍÄÃÕ±à¤Ï½é¤á¤Æ2³ä²¼²ó¤ë¡¡»ëÎÏ1.0Ì¤Ëþ¤Ï³ØÇ¯¾å¤¬¤ë¤´¤È¤ËÁý²Ã·¹¸þ¡¡Ê¸²Ê¾Ê¡Ö³Ø¹»ÊÝ·òÅý·×Ä´ºº¡×
»Ò¶¡¤ÎÈ¯°é¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¡Ö³Ø¹»ÊÝ·òÅý·×Ä´ºº¡×¤ÇÃî»õ¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Î³ä¹ç¤¬²áµîºÇ¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬ËèÇ¯¡¢Á´¹ñ¤Î5ºÐ¤«¤é17ºÐ¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢Ãî»õ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÍÄÃÕ±à¤Ç½é¤á¤Æ2³ä¤ò²¼²ó¤ê¡¢¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì3³äÁ°¸å¤È¡¢ÍÄÃÕ±à¤«¤é¹âÅù³Ø¹»¤ÎÁ´¤Æ¤Ç²áµîºÇ¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Í×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Ç¤Î»õËá¤»ØÆ³¤Î¸ú²Ì¤ä¡¢³Æ²ÈÄí¤Ë¤ª¤¤¤Æ»õ¤Î·ò¹¯¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢Íç´ã¤Î»ëÎÏ¤¬1.0Ì¤Ëþ¤Î³ä¹ç¤Ï³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤ë¤´¤È¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï3³ä¤òÄ¶¤¨¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÇÌó6³ä¡¢¹âÅù³Ø¹»¤ÇÌó7³ä¤È¡¢¹â¤¤·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸²Ê¾Ê¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤äÆÉ½ñ¡¢Æ°²è¤Ê¤É¶á¤¯¤ò¸«¤ëºî¶È»þ´Ö¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤ÆËÜ¤ä²èÌÌ¤òÌÜ¤«¤é30Ñ°Ê¾åÎ¥¤¹¤³¤È¤äºî¶È¤·¤¿¸å¤ÏÌÜ¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢ÈîËþ·¹¸þ¤Î»ùÆ¸¤Î³ä¹ç¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë11ºÐÁ°¸å¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃ¤ËÃË»Ò¤Ï9ºÐ°Ê¹ß¤Ç1³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£