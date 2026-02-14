「シャッフルアイランド」伊藤桃々、美ウエスト際立つへそ出しキャミ姿に反響「反則級の可愛さ」「破壊力抜群」
【モデルプレス＝2026/02/14】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が2月13日、自身のInstagramを更新。キャミソールにジャケットを合わせた姿を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳全顔整形モデル「破壊力抜群」美ウエストちらりのキャミ姿
伊藤は「ストーン散らばめたデニムジャケット（※原文ママ）」「春だなあ」とつづり、白のへそ出しキャミソールとグレーのスウェットパンツにデニムジャケットを羽織った春のスタイルを公開。ジャケットの肩を落とした着こなしで、ほっそりとしたウエストが輝いている。
この投稿にファンからは「春服姿も最高」「憧れのスタイル」「反則級の可愛さ」「破壊力抜群！」などといった声が寄せられている。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
