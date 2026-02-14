◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子ハーフパイプ 決勝(大会8日目/現地13日)

スノーボード男子ハーフパイプで、戸塚優斗選手が金メダルを獲得。インタビューに応じました。

予選を2位で通過した戸塚選手は、決勝1回目でフルメイク、2回目でトリプルコークコンボを決め、95.00で首位につけます。この得点を上回る選手は現れず、戸塚選手が金メダルを獲得しました。

ここまで出場した2大会では、いずれも満足した滑りが見せられず。「オリンピックで金メダルを取るっていうことは、自分の夢の1つだったので。そこがうれしいところでもあるし、オリンピックで自分の滑りを決めたことがないっていうのが一番不安な点だったので、そこを払拭して自分が思い描いているランが出来たので、成長をすごく感じた大会になりました」と語りました。そもそも違うルーティーンでのランを想定していたという戸塚選手でしたが、大会直前に変更。誰もやったことがない流れを決めるという点でも、その成長を見せつけました。

ここまでの2大会については「自分の滑りができないっていう時期が長く続いて。辞めようと思った時に、チームにいる平野流佳選手だったり、平野歩夢選手だったり、コーチだったり、母親だったり。いろんな人に支えられてここまでやってこれたので、その集大成を出せたのかなと思っています」と充実感をのぞかせました。

表彰台では、君が代が流れた際に、山田琉聖選手とともに脱帽する姿も。この姿については「ビッグエアで村瀬心椛選手が優勝して、国歌を聴いたときに心にくるものがあったし、感動した。自分の優勝で流すことができたということがすごく光栄だったし、日の丸の旗を上げられたというのもすごく嬉しかったので、自分の持っている敬意を込めた行動でした」と振り返りました。