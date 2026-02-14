マイリトルボックス×ビオデルマ♡冬のうるおいチャージボックス登場

フランス発の人気サブスク「マイリトルボックス」2月号は、冬の肌をいたわるビオデルマとの初コラボレーション。乾燥が気になる季節に、保湿力の高いクレンジングオイルや化粧水、クリームを詰め込み、毎日のスキンケアを贅沢にサポートします。さらに、冬のおしゃれに映えるニットスカーフもセット♡肌と心を同時に満たす、特別なボックスです。

ビオデルマで冬の肌をしっかり保湿

今回のボックスには、皮膚科学に基づいたビオデルマの人気アイテム3点をセレクト。

サンシビオ ミセラー クレンジングオイル 150mL

99.5%スキンケア成分配合で敏感肌1にも優しく、メイクや毛穴汚れもすっきりオフ。まつエク対応2でダブル洗顔不要。

イドラビオ モイスチャライジングローション 250mL

独自処方の“アクアジェニウム”が角質層に水分を届け、乾燥肌をしっかり保湿。

イドラビオ モイストクリーム 50mL

高保湿クリームでバリア機能をサポートし、ふっくらつや肌へ導きます。

*1 皮膚科学テスト済み。全ての方に刺激が起こらないわけではありません。

*2 一般的なグルー（シアノアクリレート系）で評価済み。

ロクシタン「ミモザ」限定発売♡春を告げる香り

冬のコーデに映えるオリジナル雑貨

マイリトルボックスオリジナルとして、三角シェイプのニットスカーフをセット。リバーシブル仕様で、首元を温めるだけでなく、頭に巻いてパリジェンヌ風のスタイリングも楽しめます。

軽くコンパクトながらあたたかく、結び目を前にする巻き方で個性も演出。冬のおしゃれに欠かせないアイテムです。

ボックス詳細とお届け情報

価格：3,580円（税込）

冬の肌を優しく守りながら、毎日のスキンケアを華やかに彩るスペシャルセットです♡

販売期間：2026年2月28日まで（数量限定、売り切れ次第終了）

発送開始日：2026年2月10日（定期便会員）、新規申し込みは10日前後で随時発送

冬のご褒美に♡うるおいとおしゃれを満喫

マイリトルボックス2月号は、ビオデルマとの初コラボで、冬の乾燥に悩む肌をやさしく守りながら、日常に小さな喜びを届ける特別なボックス。

保湿アイテムとトレンドのニットスカーフで、肌もコーデも華やかに♡数量限定のため、手に入れるならお早めのチェックがおすすめです♪