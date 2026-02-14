ドジャースのキャンプに新加入のタッカーが合流した

ドジャースは13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でバッテリー組がキャンプインした。野手陣も続々と合流するなか、今年1月に4年2億4000万ドル（約366億円）の巨額契約を結んだカイル・タッカー外野手も姿を現し、大きな注目を集めている。

地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者が自身のX（旧ツイッター）でその様子を投稿。タッカーは腕を腰の後ろに組み、無表情で仲間のノック練習を眺めていた。

昨季はカブスの主砲として活躍し、今オフに大型契約で常勝軍団の一員となった29歳。新天地での初日のあまりにも自然体での始動に、SNS上では「チームと一日過ごす権利に当選したファンみたいに見える」と話題を呼んでいる。

世界一奪還を目指すチームに加わった超大物選手の佇まいに、ファンからは「タッカーさんももう来てる」「ノック警備員タッカー」「リラックスして座り、チームが活躍するのを眺めている」「全然やる気ない」「ぼーっと突っ立ってるだけで笑った」など、多くのコメントが寄せられている。（Full-Count編集部）