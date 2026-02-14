千葉ロッテ、“バレンタイン”に『コアラのマーチ』プレゼント企画 ドラ3・奥村「中学生の時12個もらったのが最高ですね」
千葉ロッテマリーンズは14日、宮崎・都城コアラのマーチスタジアムにて、バレンタインデー企画として、ロッテの人気商品『コアラのマーチ』を来場者先着200人にプレゼントした。
【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』
本イベントは、春季キャンプ地に駆け付けたファンへの感謝を込めたファンサービスとして、同球団、都城市、一般社団法人都城市スポーツコミッションが共同で企画したもの。当日は、ドラフト3位ルーキーの奥村頼人投手をはじめ、地元都城市出身の森遼大朗投手、早坂響投手、坂井遼投手、秋山正雲投手の計5選手が参加し、来場者一人ひとりと交流しながら『コアラのマーチ』を手渡した。
なお、今回のバレンタインデー企画を実施した「都城コアラのマーチスタジアム」は、2026年春季キャンプ地である宮崎県都城市の都城運動公園内野球場において、同じロッテグループである株式会社ロッテがネーミングライツ・パートナー企業となった施設。ネーミングライツの契約期間は、令和8年2月1日から令和9年3月31日までを予定している。
■奥村頼人投手コメント
バレンタインデーで一番たくさんチョコレートをもらったのは中学生の時で、12個もらったのが最高ですね。高校時代は、バレンタインデーのことを忘れてしまうくらい野球に打ち込んでいました。ロッテの商品では『コアラのマーチ』が昔から大好きなので、今日こうした企画に参加できてうれしかったですし、日頃応援してくださっているファンの皆さんに感謝の気持ちを伝えられる良い機会になったと思います。これからもっともっと実力をつけて、球団でも人気のある選手になれるように頑張りたいです。そうしたら、バレンタインの最高記録も更新できるかな（笑）。
■森遼大朗投手コメント
地元・都城市で、こうしたイベントに参加できたことをとてもうれしく思います。いつも応援してくださっている地元の皆さんに、感謝の気持ちを込めて『コアラのマーチ』を直接お渡ししました。キャンプ期間中も多くの声援をいただいているので、その応援を力に変えて、しっかりと結果を出せるよう頑張りたいです。
■ネーミングライツ対象施設および愛称
都城運動公園 野球場：コアラのマーチスタジアム（規模：両翼99メートル、センター122メートル、観客席数：内野3000人、外野3000人）
都城運動公園 屋内競技場：パイの実ドーム（面積：4,464.73平方メートル）
都城運動公園 投球練習場：クーリッシュブルペン（面積：723.43平方メートル）
※都城運動公園内の陸上競技場およびテニスコートは、今回のネーミングライツの対象外です。
