第５８回青梅マラソン（報知新聞社ほか主催）は１５日、東京・青梅市で３０キロの部に１万２５００人、１０キロの部に４０００人が参加して行われる。３０キロの部には第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大で９区区間賞の佐藤有一（４年）が参戦。「青学大の練習は３０キロ走が多いので、距離に対しての不安はそこまでない。目標は優勝です」と笑顔で意気込んだ。

青梅マラソンは、激しいアップダウンも特徴。今年の箱根駅伝で９区を走った佐藤は「平地よりもアップダウンになった方が自分にとって有利だと思っています」と頼もしい。「９区も権太坂でアップダウンがありましたが、そこで国学院さん、中央さんとの差を広げられた。苦手意識はないです」と力強く話した。

今大会には今年のニューイヤー駅伝で初優勝を果たした６区区間賞の嶋津雄大（ＧＭＯインターネットグループ）が参戦。目標達成へ、強力なライバルとなるが「１時間３０分台で、嶋津選手に競り勝ちたい」とターゲットを明確にして青梅路に挑む。

同日は住友金属鉱山アリーナ青梅（青梅市総合体育館）で開会式や「ＡＯＳＹＮスペシャルトークショー」が開催。２００４年アテネ五輪女子マラソン金メダリストの野口みずきさん（４７）、青学大の原晋監督（５８）、１０キロの部にゲストランナーとして出場する青学大ＯＢの若林宏樹さん（２３）らが登壇し、盛り上げた。