¡Ú£×£Â£Ã¡ÛËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤¹¤´¤¤ÏÃ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£±£´Æü¤Ë¡¢Á°Ìë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤È¤Î¿©»ö²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤ÎÀÊ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏµÜºêÆþ¤ê¤·¤¿£±£³Æü¤ÎÌë¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢ËÒ¸¶¤È¤Î¿©»ö²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÁ°²óÂç²ñ¡¢ËÒ¸¶Áª¼ê¤ÏÂçºå¤«¤é¹çÎ®¤·¤ÆÂ¨¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¼«Ê¬¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤Ç¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤¿¤¿¤á¤¢¤Þ¤êÏÃ¤»¤º¡¢Åê¼ê¤ÈÌî¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÁ´Á³ÏÃ¤»¤º½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò£³Ç¯´Ö°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¼«Ê¬¤«¤é£²¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÒ¸¶Áª¼ê¤«¤é¤·¤¿¤é¤¤¤¤ÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬²÷¤¯°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¼Â¸½¡£º£Æü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆºÇ¹â¤ÎÌë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿©»ö²ñ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÀèÇÚ¤Î¿´¸¯¤¤¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿µ®½Å¤Ê¿©»ö²ñ¡£ËÒ¸¶¤Ï¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡Ö»î¹ç¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖÌîµå¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢¤¢¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÀ¤´ÖÏÃ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÁ°Ìë¤Î±ã¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ê¤Î¤ËËÜÅö¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤ÏÃ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿è¤Ê·»µ®Ê¬¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£