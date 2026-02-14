長渕剛の娘・文音、“手編みセーター”披露 編み物の腕前に反響「これ編んだの？職人技やな！」「上手」
歌手・長渕剛（69）＆元女優で花創家・志穂美悦子夫妻の長女で、俳優の文音（37）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。手編みのセーターを披露し、その腕前に反響が寄せられている。
【写真】「これ編んだの？職人技やな！」“手編みセーター”を披露した文音
文音は「Be my Valentine. さて、2月です。手編みのセーター、下ろしました」とつづり、手作りのセーターを着用した写真をアップ。太めの真っ赤な毛糸で大きめに編まれたニットに、「我ながら、うまく出来たと思う」と満足そうな様子だった。
この投稿には、「めちゃくちゃ可愛い」「これ編んだの？職人技やな！」「ただ、ただ、すてきです」「キレイな色」「上手です」などの声が寄せられている。
