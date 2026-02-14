【管理栄養士のラク食べダイエット】鮭のうま味とみそのコクがたまらん〜！ 「鮭のちゃんちゃん焼き」
時短で簡単、ヘルシーなのにちゃんと栄養バランスのとれた「ダイエットレシピ」を発信しているのは管理栄養士のゆりなさん。
自身もあらゆるダイエットに失敗、リバウンドを繰り返してきたそうですが、管理栄養士としての知識や経験をもとに「ちゃんと食べる」ようにしただけでダイエットが大成功したんだそう。
この経験を活かし、食事を整えることの大切さを伝える発信を続けているゆりなさんが提案する、加熱はレンチンだけのダイエットレシピをご紹介します。
■鮭のちゃんちゃん焼き
鮭のうま味とみそのコクが野菜ときのこにしみ込んだ激ウマ焼き！
エネルギー 225kcal
たんぱく質 24.5g｜脂質 5.4g｜炭水化物 7.8g｜食物繊維 5.2g｜塩分 2.5g
レンチン時間
6分
■使用器具
▶耐熱容器 中
15.6cm×15.6cm×5.5cm（容量800ml）
材料（1人分）
鮭……1切れ（80〜100g）
A
・もやし……1/2袋（100g）
・千切りキャベツ……1/2袋
・しめじ（ほぐす）……1/3袋
〈みそだれ〉
みそ、みりん……各大さじ1/2
しょうゆ……小さじ1弱
和風だしの素（顆粒）……小さじ1/3
作り方
耐熱容器にクッキングシートを敷き、Aを入れて、最後に鮭をのせる。混ぜ合わせたみそだれをかけ、シートをキャンディ状に包んで電子レンジ（600W）で6分加熱する（冷凍の鮭の場合は9分）。
■レシピを参考にするときは
・大さじ1は15ml、小さじ1は5ml。
・電子レンジ600Wのレシピで500W加熱にしたい場合は、加熱時間を1.2倍の目安に計算してください。
著＝ゆりな／『管理栄養士だからたどりついた ラク食べダイエット 一生やせる体を作るおいしい食べ方』