決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … キオクシア、サンリオ、川重 (2月6日～12日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から13日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.7 セイコーＧ <8050>
26年3月期の連結経常利益を従来予想の245億円→305億円(前期は207億円)に24.5％上方修正し、増益率が18.0％増→46.9％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3103> ユニチカ 東Ｐ +122.02 2/ 6 3Q 75.79
<7826> フルヤ金属 東Ｐ +49.41 2/ 6 上期 28.73
<5801> 古河電 東Ｐ +48.24 2/ 9 3Q 12.83
<6787> メイコー 東Ｐ +45.12 2/ 6 3Q 18.43
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ +39.18 2/10 3Q 79.69
<4182> 菱ガス化 東Ｐ +33.34 2/10 3Q -10.55
<8050> セイコーＧ 東Ｐ +31.74 2/10 3Q 48.21
<1982> 日比谷設 東Ｐ +25.38 2/10 3Q 76.34
<5016> ＪＸ金属 東Ｐ +25.24 2/10 3Q 45.75
<9880> イノテック 東Ｐ +25.11 2/ 9 3Q 50.86
<7989> ブラインド 東Ｐ +25.02 2/10 本決算 1.53
<6328> 荏原実業 東Ｐ +24.54 2/ 9 本決算 2.91
<7729> 東京精 東Ｐ +22.64 2/ 6 3Q 9.73
<285A> キオクシア 東Ｐ +21.23 2/12 3Q -42.14
<7238> ブレーキ 東Ｐ +21.05 2/12 3Q 黒転
<7012> 川重 東Ｐ +20.89 2/ 9 3Q 37.87
<6728> アルバック 東Ｐ +20.73 2/10 上期 -42.98
<1720> 東急建設 東Ｐ +20.51 2/ 6 3Q 214.41
<5715> 古河機金 東Ｐ +20.00 2/ 9 3Q 53.07
<3288> オープンＨ 東Ｐ +19.90 2/10 1Q 13.25
<4008> 住友精化 東Ｐ +19.34 2/ 9 3Q 9.28
<7762> シチズン 東Ｐ +18.94 2/12 3Q 38.22
<2120> ＬＩＦＵＬＬ 東Ｐ +18.89 2/12 1Q 56.97
<1885> 東亜建 東Ｐ +17.57 2/ 6 3Q 23.87
<7745> Ａ＆Ｄホロン 東Ｐ +16.93 2/ 6 3Q -6.01
<6996> ニチコン 東Ｐ +16.81 2/ 6 3Q -12.85
<5943> ノーリツ 東Ｐ +16.64 2/10 本決算 -0.79
<8022> ミズノ 東Ｐ +16.23 2/10 3Q 12.13
<6976> 太陽誘電 東Ｐ +15.89 2/ 6 3Q 44.68
<4911> 資生堂 東Ｐ +15.50 2/10 本決算 黒転
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ +15.41 2/ 9 3Q 6.84
<8136> サンリオ 東Ｐ +15.40 2/12 3Q 48.73
<1893> 五洋建 東Ｐ +15.00 2/ 9 3Q 206.11
<6055> Ｊマテリアル 東Ｐ +14.80 2/10 3Q 44.91
<8802> 菱地所 東Ｐ +14.78 2/ 9 3Q 13.88
<3097> 物語コーポ 東Ｐ +14.49 2/ 9 上期 28.76
<6326> クボタ 東Ｐ +14.41 2/12 本決算 12.36
<4021> 日産化 東Ｐ +13.71 2/ 9 3Q 7.36
<1968> 太平電 東Ｐ +13.66 2/ 6 3Q 9.83
<4523> エーザイ 東Ｐ +13.03 2/ 9 3Q -3.52
<3465> ケイアイ不 東Ｐ +12.95 2/12 3Q 74.66
<4189> ＫＨネオケム 東Ｐ +12.92 2/ 6 本決算 16.74
<5713> 住友鉱 東Ｐ +12.92 2/ 9 3Q 207.98
<1332> ニッスイ 東Ｐ +12.51 2/ 6 3Q 21.08
<7261> マツダ 東Ｐ +12.46 2/10 3Q -76.13
<4027> テイカ 東Ｐ +12.43 2/ 6 3Q -42.52
<1813> 不動テトラ 東Ｐ +12.35 2/ 6 3Q 103.49
<4151> 協和キリン 東Ｐ +12.01 2/ 9 本決算 8.92
<4186> 東応化 東Ｐ +11.89 2/ 9 本決算 9.19
<5195> バンドー 東Ｐ +11.60 2/ 9 3Q 55.07
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
