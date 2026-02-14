―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から13日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.7　セイコーＧ <8050>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の245億円→305億円(前期は207億円)に24.5％上方修正し、増益率が18.0％増→46.9％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3103> ユニチカ 　　　東Ｐ　 +122.02 　　2/ 6　　　3Q　　　 75.79
<7826> フルヤ金属 　　東Ｐ 　 +49.41 　　2/ 6　　上期　　　 28.73
<5801> 古河電 　　　　東Ｐ 　 +48.24 　　2/ 9　　　3Q　　　 12.83
<6787> メイコー 　　　東Ｐ 　 +45.12 　　2/ 6　　　3Q　　　 18.43
<6134> ＦＵＪＩ 　　　東Ｐ 　 +39.18 　　2/10　　　3Q　　　 79.69

<4182> 菱ガス化 　　　東Ｐ 　 +33.34 　　2/10　　　3Q　　　-10.55
<8050> セイコーＧ 　　東Ｐ 　 +31.74 　　2/10　　　3Q　　　 48.21
<1982> 日比谷設 　　　東Ｐ 　 +25.38 　　2/10　　　3Q　　　 76.34
<5016> ＪＸ金属 　　　東Ｐ 　 +25.24 　　2/10　　　3Q　　　 45.75
<9880> イノテック 　　東Ｐ 　 +25.11 　　2/ 9　　　3Q　　　 50.86

<7989> ブラインド 　　東Ｐ 　 +25.02 　　2/10　本決算　　　　1.53
<6328> 荏原実業 　　　東Ｐ 　 +24.54 　　2/ 9　本決算　　　　2.91
<7729> 東京精 　　　　東Ｐ 　 +22.64 　　2/ 6　　　3Q　　　　9.73
<285A> キオクシア 　　東Ｐ 　 +21.23 　　2/12　　　3Q　　　-42.14
<7238> ブレーキ 　　　東Ｐ 　 +21.05 　　2/12　　　3Q　　　　黒転

<7012> 川重 　　　　　東Ｐ 　 +20.89 　　2/ 9　　　3Q　　　 37.87
<6728> アルバック 　　東Ｐ 　 +20.73 　　2/10　　上期　　　-42.98
<1720> 東急建設 　　　東Ｐ 　 +20.51 　　2/ 6　　　3Q　　　214.41
<5715> 古河機金 　　　東Ｐ 　 +20.00 　　2/ 9　　　3Q　　　 53.07
<3288> オープンＨ 　　東Ｐ 　 +19.90 　　2/10　　　1Q　　　 13.25

<4008> 住友精化 　　　東Ｐ 　 +19.34 　　2/ 9　　　3Q　　　　9.28
<7762> シチズン 　　　東Ｐ 　 +18.94 　　2/12　　　3Q　　　 38.22
<2120> ＬＩＦＵＬＬ 　東Ｐ 　 +18.89 　　2/12　　　1Q　　　 56.97
<1885> 東亜建 　　　　東Ｐ 　 +17.57 　　2/ 6　　　3Q　　　 23.87
<7745> Ａ＆Ｄホロン 　東Ｐ 　 +16.93 　　2/ 6　　　3Q　　　 -6.01

<6996> ニチコン 　　　東Ｐ 　 +16.81 　　2/ 6　　　3Q　　　-12.85
<5943> ノーリツ 　　　東Ｐ 　 +16.64 　　2/10　本決算　　　 -0.79
<8022> ミズノ 　　　　東Ｐ 　 +16.23 　　2/10　　　3Q　　　 12.13
<6976> 太陽誘電 　　　東Ｐ 　 +15.89 　　2/ 6　　　3Q　　　 44.68
<4911> 資生堂 　　　　東Ｐ 　 +15.50 　　2/10　本決算　　　　黒転

<6490> ＰＩＬＬＡＲ 　東Ｐ 　 +15.41 　　2/ 9　　　3Q　　　　6.84
<8136> サンリオ 　　　東Ｐ 　 +15.40 　　2/12　　　3Q　　　 48.73
<1893> 五洋建 　　　　東Ｐ 　 +15.00 　　2/ 9　　　3Q　　　206.11
<6055> Ｊマテリアル 　東Ｐ 　 +14.80 　　2/10　　　3Q　　　 44.91
<8802> 菱地所 　　　　東Ｐ 　 +14.78 　　2/ 9　　　3Q　　　 13.88

<3097> 物語コーポ 　　東Ｐ 　 +14.49 　　2/ 9　　上期　　　 28.76
<6326> クボタ 　　　　東Ｐ 　 +14.41 　　2/12　本決算　　　 12.36
<4021> 日産化 　　　　東Ｐ 　 +13.71 　　2/ 9　　　3Q　　　　7.36
<1968> 太平電 　　　　東Ｐ 　 +13.66 　　2/ 6　　　3Q　　　　9.83
<4523> エーザイ 　　　東Ｐ 　 +13.03 　　2/ 9　　　3Q　　　 -3.52

<3465> ケイアイ不 　　東Ｐ 　 +12.95 　　2/12　　　3Q　　　 74.66
<4189> ＫＨネオケム 　東Ｐ 　 +12.92 　　2/ 6　本決算　　　 16.74
<5713> 住友鉱 　　　　東Ｐ 　 +12.92 　　2/ 9　　　3Q　　　207.98
<1332> ニッスイ 　　　東Ｐ 　 +12.51 　　2/ 6　　　3Q　　　 21.08
<7261> マツダ 　　　　東Ｐ 　 +12.46 　　2/10　　　3Q　　　-76.13

<4027> テイカ 　　　　東Ｐ 　 +12.43 　　2/ 6　　　3Q　　　-42.52
<1813> 不動テトラ 　　東Ｐ 　 +12.35 　　2/ 6　　　3Q　　　103.49
<4151> 協和キリン 　　東Ｐ 　 +12.01 　　2/ 9　本決算　　　　8.92
<4186> 東応化 　　　　東Ｐ 　 +11.89 　　2/ 9　本決算　　　　9.19
<5195> バンドー 　　　東Ｐ 　 +11.60 　　2/ 9　　　3Q　　　 55.07

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース