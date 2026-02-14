卓球の「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」は14日、インド・チェンナイで女子シングルス3回戦が行われ、世界ランキング65位の平野美宇（木下グループ）が同16位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）と対戦。ゲームカウント3－2で勝利し、準々決勝進出を決めた

■過去好相性の25歳が意地を見せる

今大会は日本勢が優勝争いに絡めるかが焦点となっている。そうした中、女子シングルス3回戦で長粼と平野による注目の日本人対決が実現。Tリーグ・木下アビエル神奈川ではチームメイトとして共闘する両者が、約6年ぶりに国際大会の舞台で相まみえた。

第1ゲームは立ち上がりから4連続ポイントを奪った長粼が主導権を握り、平野の終盤の追い上げを振り切って11－8で先取。続く第2ゲームは拮抗した展開となる中、8－8から長粼が連続ポイントでゲームポイントを握ったが、平野が粘りを見せてデュースに持ち込み、12－10で逆転して取り返した。

第3ゲームも中盤まで一進一退の攻防が続いたが、平野が要所を締めて11－9で奪い王手。第4ゲームは後のない長粼が4－1とリードを奪うと、そのまま流れを保って11－4で取り切り、勝負は最終第5ゲームへもつれ込んだ。

最終ゲームは平野が3－1と先行。長粼もタイムアウト後に3－3と追いつき、その後も互いに譲らぬ展開が続いた。終盤には長粼が8－7と逆転したが、平野もタイムアウトを挟んで立て直し、9－9からの2ポイントを連取。フルゲームの激闘を制した。

過去の対戦成績で3戦3勝としていた平野が、勢いに乗っていた長粼を下して準々決勝進出。世界ランキング34位の李恩惠（韓国）との対戦が決まった中、25歳が優勝争いに絡めるか注目が集まる。