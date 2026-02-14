『葬送のフリーレン』過激すぎる！投げキッスのビジュアルに「エッチすぎるって！」「お姉さんのチュッ」
アニメ『葬送のフリーレン』の公式Xが更新され、バレンタインを記念して投げキッスするフリーレンのビジュアルが公開された。
【画像】過激すぎる！フリーレンの投げキッス 公開された新ビジュアル
ファンの間でお馴染みのフリーレンの投げキッスを見ることができ、ネット上では「えっちすぎる」「お姉さんのチュッ」「フリーレン可愛すぎて心臓持たない…投げキッスありがとう」「ヤバいヤバいヤバいエッチすぎるって！」「これはアカン！ありがとうございます！！」などの声が出ている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
