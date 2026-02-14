◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)

フィギュアスケートの男子フリースケーティングが13日に行われ、鍵山優真選手が2大会連続の銀メダルを獲得しました。

ショートで2位につけ、迎えたフリー演技。バランスを崩す場面も見られましたが、昨年末に演技に加えることを決断した4回転フリップに果敢に挑むなど、176.99点をマークしました。演技については「少しミスが出てしまって悔しい思いはあるんですけど、4回転フリップを入れるにあたってすごく今日は緊張して、それでも最後まで挑戦することはできたので、そこに関しては全く後悔や未練はないです」と振り返りました。

これで、北京五輪に続いて2大会連続での銀メダル。「北京の時はかなりフレッシュな銀メダルだったんですけど、今日は少し悔いが残るような銀メダル」と語りながら、「まだまだこれからに向けて強くなりたいと思います」と成長をのぞかせました。

そんな鍵山選手にぶつけた「4年後どんな姿を見せてくれるか」という質問。これに鍵山選手は「4年後？」とニッコリしながら、「どうなっているんですかね。まずはこのオリンピックをしっかりと見つめ直して、今後どういう風にスケーターとして成長していきたいかっていうのを考えたいなと思います」と語りました。