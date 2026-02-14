ノア１４日の品川大会第１部で、ＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）が、拳王（４１）に勝ってＶ５戦（３月８日、神奈川・横浜武道館）に弾みをつけた。

この日、２人はメインの６人タッグ戦で対戦。先発した稲村は、いきなり拳王と激しく激突だ。ショルダータックルで吹っ飛ばしたかと思えばブレーンバスターで叩きつけられるなどやりあう。その後も拳王の鋭い蹴りに重いエルボーを返すなど意地を交錯させた。

途中、ラリアートを拳王スペシャルで切り返されるピンチもあったが、味方の援護を受けて脱すると巨体を活かして一気に攻め込む。最後は無双からのＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥで圧殺し、完ぺきな３カウントを奪った。

試合後、稲村は「いやー、やっぱりノーウェポン、ノーダーティー（凶器なし反則なし）なファイトは楽しくてフィールソーグッド（気分がいい）ですね！」と上機嫌。前哨戦での完勝に「もっともっとストロングでクリーンでホットなファイトができるとミーはトラスト（確信）しています。ただ何が起こるか分からいません。ミスター拳王。油断ビッグエネミー（大敵）で当日まで気を付けてください」と呼びかける。その後もコメントスペースで「こうやってネイキッド（裸）一貫でボディーとボディーをぶつけるのは気持ちいいもんですよ」と話していた。