IVEユジン、透けタイツから圧巻美脚輝く「神の創造物」「くびれのラインが美しすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/14】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が2月12日、自身のInstagramを更新。ネクタイとシャツをアレンジした衣装を身に着けた姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】K-POP人気メンバー「美しすぎる」透けタイツ姿
ユジンはハートマークの絵文字とともに、複数枚の写真を投稿。白いシャツに黒いネクタイと、白と黒をベースにした衣装で、ショート丈のベストからはほっそりとしたウエストが覗き、ショートパンツからは黒いストッキングを身に着けたスラリと長い脚が伸びている。
この投稿に、ファンからは「見惚れる」「ドキドキしちゃう」「神の創造物」「ビジュ完璧」「クールでかっこいい」「ネクタイ似合う」「くびれのラインが美しすぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】K-POP人気メンバー「美しすぎる」透けタイツ姿
◆IVEユジン、美脚スラリ
ユジンはハートマークの絵文字とともに、複数枚の写真を投稿。白いシャツに黒いネクタイと、白と黒をベースにした衣装で、ショート丈のベストからはほっそりとしたウエストが覗き、ショートパンツからは黒いストッキングを身に着けたスラリと長い脚が伸びている。
◆IVEユジンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「見惚れる」「ドキドキしちゃう」「神の創造物」「ビジュ完璧」「クールでかっこいい」「ネクタイ似合う」「くびれのラインが美しすぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】