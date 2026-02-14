色っぽすぎるシェービング姿！ 町田啓太、活動15周年アニバーサリーフォトブックより台北撮影カット解禁
俳優・町田啓太の活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブック『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook』（小学館）より、台北篇3カットが先行解禁された。
【写真】町田啓太の大人の色気があふれだす！
東京、ソウル、台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地で活躍する3人のフォトグラファーが撮影。さらに、初の書き下ろしエッセーも収録され、町田啓太の「今」が立体的に表現された本となる。3冊セット・計240ページの大ボリューム写真集に加え、トレカ3種を特製ケースに封入した永久保存版だ。
今回、台北篇から3カットが先行解禁。台北での撮影は、現地に暮らす一人の青年を演じるように進められた。朝起きてひげを剃る、爽やかかつ精悍な表情を捉えた1枚、ウェーブした前髪を下ろし、雰囲気ががらりと変わったモノクロの1枚、そして台北のアイコンともいえるスクーターに実際に乗って撮影した1枚となる。
また、アニバーサリーブック公式X（@machida15thbook）では、解禁カットやオフショット、そのほかの情報が発信されている。
『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook』は、小学館より5月12日発売。定価5720円（税込）。
【写真】町田啓太の大人の色気があふれだす！
東京、ソウル、台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地で活躍する3人のフォトグラファーが撮影。さらに、初の書き下ろしエッセーも収録され、町田啓太の「今」が立体的に表現された本となる。3冊セット・計240ページの大ボリューム写真集に加え、トレカ3種を特製ケースに封入した永久保存版だ。
また、アニバーサリーブック公式X（@machida15thbook）では、解禁カットやオフショット、そのほかの情報が発信されている。
『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook』は、小学館より5月12日発売。定価5720円（税込）。