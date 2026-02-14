パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１４日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎合宿（サンマリンスタジアム宮崎）に参加し、メディア対応した。チームと同じ背番号「１１」のウェアが用意され、ダルビッシュは「いやもう本当にこれは、ここまでしていただけるっていうのは本当に光栄なことですし、これは本当に感謝します」。ユニホームも準備されているが、着用しておらず、「一応いただいてはいますけど、着るつもりはないです。着る資格があるとは思ってないので」とキッパリ言い切った。

井端監督は当初、右腕を招集する予定だったが、昨年１０月に右肘手術を受けたため断念。だが指揮官は同１１月に「教えていただけるところは教えていただきたい」と経験豊富なダルに“援護”を要請し、この思いにダルビッシュも「何かしらの形で関われないかというお話をいただいており熟考の末、宮崎合宿に参加させていただくことになりました。選手の皆さんが自信を持って大会に臨めるように、過去の大会から得た経験を選手達に伝えられたら」とし、現役メジャーリーガーが異例のサポート役で参戦となった。

ダルビッシュは、合宿初日となったこの日、午前９時９分にチームバスとともに球場入り。集まったファンからは「ダルさん〜！」と歓声が飛んだ。ブルペン一番乗りとなったソフトバンク・松本裕樹投手には熱視線を送り、投球練習後にはすかさずマンツーマンでアドバイス。変化球の握り方などを含め、タブレットを用いながら指導にあたっていた。その後は日本ハム・北山亘基投手とも話し込むなど、積極的にコミュニケーションを取った。

２３年大会では同じくＷＢＣ事前の宮崎での強化合宿に、メジャーリーガーとしてはただ１人参加。当時ロッテの佐々木朗希（現ドジャース）や、オリックス・宮城大弥らに変化球の握りを教えるなど、若手とも積極的に交流。グラウンド内外でチームをまとめ、栗山前監督も「ダルビッシュ・ジャパン」と称するほどだった。