女優の菅井友香（30）が14日、都内で写真集「たびすがい」（ワニブックス）の発売記念イベントを行った。

撮影は昨年7月に沖縄県の座間味島で行った。無人島にも行き「砂浜が真っ白で、テンションが上がっていろんなポーズをした時の1枚が表紙になっています」と笑顔を見せた。

帰りの飛行機では当時首相を務めていた石破茂氏と同じ便に乗り合わせた。「同じ便でびっくりしました。飛行機の雰囲気がちょっと違っていました。ななめ後ろにいらっしゃって、こんなことあるんだと思いました。最後まで忘れられない旅でうれしかったです」と興奮気味に語った。

今年はNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」でまつ役を演じている。「撮影現場は緊張もあったんですが、とにかく楽しくて。主演の仲野太賀さんのお芝居や振る舞いも、すごく尊敬しています」と充実の日々を送っている。

「石川県に行かせていただいたりして、地元の方々と交流をしたり“まつの菅井さん”と言っていただけたりして凄くうれしい。これから、作品を通してたくさんの方にメッセージを伝えられるようになりたい」と意気込んだ。

この日はバレンタインデー。「徹夜で朝4時までクッキーを焼いていました。でもお砂糖を入れ忘れて、父には全然甘くないと、駄目出しをされてしまいました」と思い出も語った。

取材対応後には菅井自ら、菓子を報道陣に手渡すサプライズも行われた。