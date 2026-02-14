女優の土屋太鳳（31）が13日、自身のインスタグラムを更新。意外な特技を明かした。

「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック、ご覧になっていますか？」と投げかけた土屋。「私はどうしても録画になってしまいますが、やっぱりオリンピックという世界共通の行事はいろいろなことが起きるとしても大切なことをたくさん伝えたり教えてくれる 貴重な時間だと思います」と五輪を楽しんでいることを明かした。

「私は今まで2回 冬季オリンピックに関する役を演じていて、1回目はアルペンスキーに自分でも挑戦したWOWOWドラマ『カッコウの卵は誰のもの』、2回目は長野五輪のスキージャンプ・ラージヒル団体での2回目の競技をクライマックスとして描いた映画『ヒノマルソウル〜舞台裏の英雄たち〜』でした」と説明。「どちらもアスリートの方々の凄さと素晴らしさ、そして自然の厳しさを体感しながら演じた大切な大切な作品です」と記した。

「撮影でお世話になった長野県の白馬でいつかスキー検定1級を受けるのが夢の一つ」と土屋。「来年には挑戦してみたいな… 2級までは持っているので、実現したいです」とつづった。