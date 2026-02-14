「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が悲願の金メダルを獲得した。２本目にはトリプルコーク１４４０の連続コンボから始まる異次元ルーティンを完遂。９５・００点をたたき出し、五輪王者の座を掴んだ。「この何年かやってきたことが報われた。何回も辞めよう辞めようと思ったが、いろんな人に支えられてここまで来られて、感謝してる」。表彰式で自身の名前が呼ばれると、涙が止まらなかった。

試合後には２２年北京五輪王者で、今大会７位だった平野歩夢に言及。五輪開幕直前の大けがから奇跡の復活を果たし、最後まで滑り切る姿は多くの人の心を打った。

戸塚は「本当にけがしてるのかな？と思わされるぐらいの滑りだった。今回こうやって優勝することはできたけど、やっぱり変わらずリスペクトしてるし、自分のヒーローだと思う。練習でも大会でも常に影響を受けながらやってきている。それは今後も変わらない」と尊敬の念を送った。