タレントの藤本美貴が、１４日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。交友関係を語った。

藤本はホワイトボードに交友相関図を記入。「私、スターじゃないのよ。芸能界の端っこでやってる」、「ママ友しかほとんどいないよ。私は現役時代、あやや（松浦亜弥）一本でやってた」と謙遜するも、華やかな面々が並んだ。

そんな中、一番ご飯に行くのは「大沢あかね、中村仁美」だそう。「あと安（めぐみ）さん。安さんもランチ行ったりする」という。

その後、横澤夏子や鈴木奈々らとの交流も明かしていき、「あと、益若つばさちゃん。最近一緒に遊んだ」。「同い年か１歳違いだけど、若く見えるよね。うちの子どもたちも『お人形みたい！』って言ってました」と振り返った。

また「最近遊べてない人もいる。それこそ辻（希美）ちゃん、里田まいちゃん」と列挙していった。

他にも仲良くなりたい人がいるという。「田中美保ちゃんはＹｏｕＴｕｂｅで一緒になって、連絡先交換しただけで、行きたいなと思ってるけど中々行けてない感じですね。山口もえさんもランチ行こうって言ってるけど…」と言う中、行けない理由が判明。

「（夫の）庄司（智春）さんといっつもいるからだ！ 休みの日が合えば、いっつもいるから行きたいなと思ってる人と全然行けない」とラブラブさを見せつけた。