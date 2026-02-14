元欅坂４６（櫻坂４６）で女優の菅井友香（３０）が１４日、都内で行われた写真集「たびすがい」発売記念イベント取材会に登場した。

本作が、アイドル卒業後の初写真集。撮影は、沖縄の座間味島で行われた。「その時の様子がありのまま詰まっている。ページをめくる度に違う自分がいる」とにっこり。

「グループ時代も楽しかったけど、こうじゃないといけないんじゃないかと緊張があった。でも今回はそれを逆に崩していただいた感覚がある。スタイリングも今までにないもので、すごい楽しいチャレンジだった」と手応えを明かした。

続けて「今までになかった大人の魅力が出てきてるんじゃないかな」とアピール。「２０代でいろいろな経験をして、試練を乗り越えてきた。そんな経験値みたいなものが、今の自分を押してくれている。大人の余裕がでてきてるんじゃないかな」と語った。

また、今回「帰りの飛行機が石破茂前総理と一緒の便だった」そう。「飛行機の雰囲気がなんか違うなと思ってたら、斜め後ろにいらっしゃって、忘れられない旅になった」と驚きを明かした。

今年芸能１０周年を迎える。改めて「ステキな方々に恵まれてお仕事させていただいている。応援してくださる皆さんのおかげ。とにかく感謝の気持ちでいっぱいです」と語った。

ちなみに、今日はバレンタインデー。「女子高身なので、クラスみんなで交換し合った。私も徹夜でクッキーを焼いたりしていましたね」と懐かしみ、報道陣にチョコレートを手渡し。「ハッピーバレンタイン！」と笑顔で配っていた。