キャベッジがライブBPで特大本塁打を放った

巨人のトレイ・キャベッジ外野手は14日、キャンプ地のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した戸郷翔征投手から特大の本塁打を放った。日本で2年目を迎える助っ人が見せたパワーに、ファンからは「期待しかない」「打球速度エグそう」と反響が沸き起こっている。

キャベッジは、メジャーリーグのエンゼルスやアストロズでプレーした経験を持つ28歳の大砲。昨季から巨人に加入すると、123試合に出場して打率.267、17本塁打、OPS.781という成績を残した。

今季はさらに成績を伸ばし、長打力不足を解消する存在として大きな期待を背負っている。この日は戸郷の直球を完璧に捉え、打球は右翼ポール際へ消えていく特大の一撃となった。

インハイに投じられた逆球を逃さず、力でねじ伏せたキャベッジ。衝撃の打球に、SNS上では「角度が美しすぎる」「音エグ」「アカン優勝してまう」「初実戦でこれはえぐいわ」「3割40本頼む」「まあ逆球とはいえインハイだから打ったキャベッジがエグいわ」とコメントが寄せられている。（Full-Count編集部）